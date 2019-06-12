В Киеве баллотируются два родных брата - однофамильцы депутата Третьякова

В Киеве на мажоритарном округе №219 (Святошинский район) документы на регистрацию кандидатами в депутаты подали два родных брата, которые являются однофамильцами действующего народного депутата от этого округа – главы Комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александра Третьякова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Факты".

Как указано в поданных документах самовыдвиженцев, Третьяков Павел Вячеславович (1971 г.р.) и Третьяков Александр Вячеславович (1989 г.р.) оба родились в городе Иркутск, Россия, в семье военнослужащего. В данный момент оба проживают на Троещине – в одном и том же доме в соседних квартирах.

По мнению экспертов, технология "двойников" часто используется в сфере "черных" избирательных технологий, чтобы отобрать несколько процентов у конкурента за счет невнимательности избирателей.

Как известно, за технологию с использованием кандидатов-двойников на выборах можно привлечь к уголовной ответственности.

Состав Верховной рады IX созыва будет избран на парламентских выборах 2019, которые в Украине пройдут досрочно - 21 июля.