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В Киеве автомобиль BMW въехал в остановку с людьми

Новости » Происшествия     23.02.2020 - 04:07
В Киеве автомобиль BMW въехал в остановку с людьми
Иллюстративное фото (kiev.informator.ua)

Водитель Nissan на перекрестке не пропустил BMW и столкнулся с ним

В субботу, 22 февраля, в Киеве на перекрестке улицы Петра Запорожца и бульвара Перова в результате аварии BMW врезался в остановку с людьми. Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на Информатор.

Инцидент произошел около 22:00.

По словам свидетелей ДТП, BMW ехал по бульвару Перова в сторону Дарницы,а в этот момент с улицы Петра Запорожца выезжал Nissan, который не пропустил "немца" и столкнулся с ним. В результате удара BMW влетел в остановку.

Отмечается, что люди на остановке не пострадали. В то же время, оба водителя получили травмы и их госпитализировали.

Один из очевидцев случившегося заявил, что за рулем BMW, который влетел в остановку, находился водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По словам свидетеля, водитель сильно превысил допустимую скорость, но ни сам мужчина, ни правоохранители эту информацию не прокомментировали.

Обе машины получили серьезные повреждения. На место ДТП даже прибыли сотрудники ГСЧС, чтобы избежать возгорания автомобилей. Детали случившегося устанавливаются.

Напомним, утром 21 февраля под Черниговом легковой автомобиль протаранил автобус с пассажирами, в результате инцидента погиб один человек.

Также РБК-Украина писало, что 16 февраля в Броварах пьяный полицейский сбил на пешеходном переходе двух человек. В результате один человек погиб, еще один с травмами доставлен в больницу. Виновник ДТП пытался скрыться с места происшествия. Суд взял полицейского под стражу.

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