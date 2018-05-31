В Киеве аукцион по строительству метро на Виноградарь перенесли

Кроме того, ориентировочная цена закупки строительства метро на Виноградарь снизилась

В Киеве аукцион на строительство участка метро Сырецко-Печерской линии, который должен соединить станции "Сырец" и район Виноградарь, перенесли уже в пятый раз. "Киевский метрополитен" до сих пор не получил предложений, соответствующих условиям тендера, о чем свидетельствует тендерное предложение, обнародованное в системе ProZorro.

"Конечный срок подачи тендерных предложений - 10.07.2018 года в 17:00 ч.", - указано в документации.

Также стоит отметить, что впервые аукцион планировался 27 марта. Позже дату было перенесено на 7 мая, потом - на 29 мая, после чего - на 19 июня и 4 июля.

Кроме того, ориентировочная цена закупки снизилась - изначально заявлялась стоимость в 6,322 млрд гривен с шагом в 0,5%. Сейчас же тендерный комитет решил, что заявленная цена закупки будет составлять 5,993 млрд гривен.

Отметим, что согласно проекту, участок метро от станции "Сырец" планируется построить до станции "Проспект Правды" с двумя станциями - "Мостицкая", "Проспект Правды", а также участком вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь". Это первая очередь строительства.

Строк исполнения данных работ, как указано в документации, составляет 36 месяцев.

Напомним, в феврале 2018 года мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что столичные власти планируют в течение трех лет построить и ввести в эксплуатацию две новые станции метрополитена - "Проспект Правды" и "Мостицкая".

Отметим, что первый заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Валерий Гавриленко заявлял еще в июле 2017 года, что в Киеве метро в направлении района Виноградарь начнут строить до конца 2017 года.