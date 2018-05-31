Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Киеве аукцион по строительству метро на Виноградарь перенесли

НовостиИнфраструктура    31.05.2018 - 16:08
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Кроме того, ориентировочная цена закупки строительства метро на Виноградарь снизилась

В Киеве аукцион на строительство участка метро Сырецко-Печерской линии, который должен соединить станции "Сырец" и район Виноградарь, перенесли уже в пятый раз. "Киевский метрополитен" до сих пор не получил предложений, соответствующих условиям тендера, о чем свидетельствует тендерное предложение, обнародованное в системе ProZorro.

"Конечный срок подачи тендерных предложений - 10.07.2018 года в 17:00 ч.", - указано в документации.

Также стоит отметить, что впервые аукцион планировался 27 марта. Позже дату было перенесено на 7 мая, потом - на 29 мая, после чего - на 19 июня и 4 июля.

Кроме того, ориентировочная цена закупки снизилась - изначально заявлялась стоимость в 6,322 млрд гривен с шагом в 0,5%. Сейчас же тендерный комитет решил, что заявленная цена закупки будет составлять 5,993 млрд гривен.

Отметим, что согласно проекту, участок метро от станции "Сырец" планируется построить до станции "Проспект Правды" с двумя станциями - "Мостицкая", "Проспект Правды", а также участком вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь". Это первая очередь строительства.

Строк исполнения данных работ, как указано в документации, составляет 36 месяцев.

Напомним, в феврале 2018 года мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что столичные власти планируют в течение трех лет построить и ввести в эксплуатацию две новые станции метрополитена - "Проспект Правды" и "Мостицкая".

Отметим, что первый заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Валерий Гавриленко заявлял еще в июле 2017 года, что в Киеве метро в направлении района Виноградарь начнут строить до конца 2017 года.

В Киеве проезд в метро подорожает до 8 гривен В КГГА рассказали подробности реконструкции станции метро "Святошин"
Теги публикации: метро  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Бабченко жив: реакция соцсетей на блестящую спецоперацию силовиков
"Последний случай был вопиющим": в Египте рассказали о разнице между украинскими и российскими туристами
"Бейте хо*лов": в киевской маршрутке заметили сепаратиста
В центре Киева осквернили баннер с лицом Степана Бандеры (фото)
On Top