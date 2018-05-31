У Києві аукціон по будівництву метро на Виноградар перенесли

Крім того, орієнтовна ціна закупівлі будівництва метро на Виноградар знизилася

У Києві аукціон на будівництво ділянки метро Сирецько-Печерської лінії, яка повинна з'єднати станції "Сирець" і район Виноградар, перенесли вже в п'ятий раз. "Київський метрополітен" досі не отримав пропозицій, які відповідають умовам тендеру, про що свідчить тендерна пропозицію, оприлюднена в системі ProZorro.

"Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 10.07.2018 року о 17:00 год", - зазначено в документації.

Також варто відзначити, що вперше аукціон планувався 27 березня. Позде дату було перенесено на 7 травня, потім - на 29 травня, після чого - на 19 червня і 4 липня.

Крім того, орієнтовна ціна закупівлі знизилась - спочатку заявлялася вартість в 6,322 млрд гривень із кроком у 0,5%. Зараз же тендерний комітет вирішив, що заявлена ціна закупівлі становитиме 5,993 млрд гривень.

Зазначимо, що згідно з проектом, ділянку метро від станції "Сирець" планується побудувати до станції "Проспект Правди" з двома станціями - "Мостицька", "Проспект Правди", а також ділянкою відгалуження в бік станції "Виноградар". Це перша черга будівництва.

Термін виконання даних робіт, як зазначено в документації, становить 36 місяців.

Нагадаємо, в лютому 2018 року мер Києва Віталій Кличко заявляв, що столична влада планує протягом трьох років побудувати і ввести в експлуатацію дві нові станції метрополітену - "Проспект Правди" і "Мостицька".

Зазначимо, що перший заступник начальника КП "Київський метрополітен" Валерій Гавриленко заявляв ще в липні 20187року, що в Києві метро у напрямку району Виноградар почнуть будувати до кінця 2017 року.