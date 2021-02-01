ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве на Андреевском спуске мужчина с ножом смертельно ранил прохожего

Киев, Понедельник 01 февраля 2021 11:21
В Киеве на Андреевском спуске мужчина с ножом смертельно ранил прохожего
Фото: чем (pixabay.com)
Автор: Андрей Козловский

В Киеве на Андреевском спуске мужчина с ножом во время конфликта напал на прохожего и нанес ему смертельное ранение. Правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, инцидент произошел в новогоднюю ночь, когда 37-летний потерпевший прогуливался на Андреевском спуске. Там между ним и компанией молодых людей произошел конфликт.

"Один из парней, находясь в подпитии, дважды ударил ножом в ногу мужчины, а затем продолжил наносить удары руками и ногами по голове своего оппонента. Пострадавшего срочно госпитализировали в медицинское учреждение, однако мужчина скончался вечером этого же дня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что смерть мужчины наступила в результате ножевого ранения бедра, которое повлекло за собой большую кровопотерю.

После этого 26-летнего мужчину, который напал на прохожего, задержали правоохранители. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренном частью второй статьи 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, Кривом Роге мужчина с ножом нападал на прохожих. В результате два человека скончались на месте, а восемь - получили ранения.

Кроме того, в Киеве мужчина ранил ножом двух пассажиров рейсового автобуса, который ехал в Харьков.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия нападение

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь