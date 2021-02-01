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У Києві на Андріївському узвозі чоловік з ножем смертельно поранив перехожого

Київ, Понеділок 01 лютого 2021 11:21
У Києві на Андріївському узвозі чоловік з ножем смертельно поранив перехожого
Фото: ніж (pixabay.com)
Автор: Андрій Козловський

У Києві на Андріївському узвозі чоловік з ножем під час конфлікту напав перехожого та завдав йому смертельне поранення. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресс-служба Національної поліції.

Як повідомляється, інцидент стався у новорічну ніч, коли 37-річний потерпілий прогулювався на Андріївському узвозі. Там між ним та компанією молодих людей відбувся конфлікт.

"Один із молодиків, перебуваючи напідпитку, двічі вдарив ножем у ногу чоловіка, а потім продовжив наносити удари руками та ногами по голові свого опонента. Потерпілого терміново госпіталізували до медичного закладу, проте чоловік помер ввечері цього ж дня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що смерть чоловіка настала внаслідок ножового поранення стегна, яке спричинило велику крововтрату.

Після цього 26-річного чоловіка, який напав на перехожого, затримали правоохорнці. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною другою статті 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Кривому Розі чоловік з ножем нападав на перехожих. В результаті дві людини померли на місці, а восьмеро - отримали поранення.

Крім того, в Києві чоловік поранив ножем двох пасажирів рейсового автобуса, який їхав до Харкова.

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