В Киеве на Аллее Героев Небесной сотни устроили погром

Прохожие сообщили полицейским о повреждении клумб на Аллее Героев Небесной Сотни.

Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался уроженец Донецкой области, 1980 года рождения, который не смог объяснить мотивы своего поступка.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос об определении правовой квалификации.

Фото: на Аллее Героев Небесной сотни устроили погром (facebook.com/UA.KyivPolice)