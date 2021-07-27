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В Киеве на Аллее Героев Небесной сотни устроили погром

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве устроили погром на Аллее Героев Небесной сотни. Мужчина повредил клумбы, его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Киева.

Прохожие сообщили полицейским о повреждении клумб на Аллее Героев Небесной Сотни.

Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался уроженец Донецкой области, 1980 года рождения, который не смог объяснить мотивы своего поступка.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос об определении правовой квалификации.

Фото: на Аллее Героев Небесной сотни устроили погром (facebook.com/UA.KyivPolice)

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Небесная сотняпогром