У Києві активісти перекрили Поштову площу через підтоплення розкопок

Учасники вимагають присутності міського голови Віталія Кличка

Сьогодні, 10 серпня, у Києві на Поштовій площі почалася акція протесту через підтоплення розкопок. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Учасники акції перекрили рух транспорту та вимагають присутності міського голови Віталія Кличка.

Наразі невідомо, що саме сталося - чи прорив труби, чи підтоплення, яке час від часу виникає на цьому місці.

Фото: акція протесту на Поштовій площі

Наразі на місце розкопок прибула Комісія КМДА, яка опікується цим питанням, а також директор Центру археології Києва при інституті археології АН Михайло Сагайдак.

Раніше Styler писав, що столичні археологи показали унікальні знахідки на Поштовій площі.