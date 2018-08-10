У Києві активісти перекрили Поштову площу через підтоплення розкопок

Новини Суспільство 10.08.2018 - 12:25
Фото: акція протесту на Поштовій площі (РБК-Україна)
Фото: акція протесту на Поштовій площі (РБК-Україна)

Учасники вимагають присутності міського голови Віталія Кличка

Сьогодні, 10 серпня, у Києві на Поштовій площі почалася акція протесту через підтоплення розкопок. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Учасники акції перекрили рух транспорту та вимагають присутності міського голови Віталія Кличка.

Наразі невідомо, що саме сталося - чи прорив труби, чи підтоплення, яке час від часу виникає на цьому місці. 

У Києві активісти перекрили Поштову площу через підтоплення розкопок
У Києві активісти перекрили Поштову площу через підтоплення розкопок
У Києві активісти перекрили Поштову площу через підтоплення розкопок
У Києві активісти перекрили Поштову площу через підтоплення розкопок
Фото: акція протесту на Поштовій площі
 

Наразі на місце розкопок прибула Комісія КМДА, яка опікується цим питанням, а також директор Центру археології Києва при інституті археології АН Михайло Сагайдак.

 

Раніше Styler писав, що столичні археологи показали унікальні знахідки на Поштовій площі.

 

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