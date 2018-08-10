У Києві активісти перекрили Поштову площу через підтоплення розкопок
Учасники вимагають присутності міського голови Віталія Кличка
Сьогодні, 10 серпня, у Києві на Поштовій площі почалася акція протесту через підтоплення розкопок. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Учасники акції перекрили рух транспорту та вимагають присутності міського голови Віталія Кличка.
Наразі невідомо, що саме сталося - чи прорив труби, чи підтоплення, яке час від часу виникає на цьому місці.
Фото: акція протесту на Поштовій площі
Наразі на місце розкопок прибула Комісія КМДА, яка опікується цим питанням, а також директор Центру археології Києва при інституті археології АН Михайло Сагайдак.
Раніше Styler писав, що столичні археологи показали унікальні знахідки на Поштовій площі.