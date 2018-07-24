В Києві 6 людей отруїлися грибами

Стан п'ятьох потерпілих досі важкий

В Київську токсикологічну реанімацію із гострим отруєнням грибами госпіталізовано 6 осіб. Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, йдеться на сайті Київської міської держаної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, отруєння сталося на минулих вихідних.

Так, одну особу вже переведено до стаціонарного відділення у задовільному стані, стан інших п’ятьох - досить важкий.

"Важливо, що всі пацієнти не просто мають кишкові та інші розлади через неправильне приготування чи вживання грибів, а страждають на справжні гострі отруєння неїстівними грибами", - повідомила Гінзбург і порадила при перших симптомах отруєння після вживання грибів звертатися до лікаря.

Нагадаємо, в селі Ясеново Друге Любашівського району Одеської області багатодітна сім'я отруїлася грибами, в результаті чого померла мати і 11-річний син.

Також повідомлялося про масове отруєння дітей у дитячому садку Одеси.

Діти скаржилися на біль у животі, у деяких спостерігалася блювота і діарея. До одного з дітей викликали додому лікаря і був поставлений діагноз шлункова інфекція.