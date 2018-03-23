В Киеве с 25 марта изменят расписание движения городских электропоездов

Изменение расписания связано с переходом на летнее время

С 25 марта 2018 года будет изменено расписание движения городских электропоездов в связи с переходом на летнее время и переводом часов на один час вперед. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на КП "Киевпастранс".

Отмечается, что с новым расписанием движения можно ознакомиться на всех остановках городской электрички и с 25 марта на официальном веб-сайте КП "Киевпастранс".

Пресс-служба КГГА опубликовала графики движения на утро и вечер по маршруту Е1 Дарница - Киев-Петровка - Киев-Пассажирский - Дарница и Е2 Дарница - Киев-Пассажирский - Киев-Петровка - Дарница.

С 25 марта 2018 года будет изменено расписание движения городских электропоездов в связи с переводом часов на один час вперед и переходом на летнее время. #Київпастранс #Київ #транспорт pic.twitter.com/ENrC3ew9sv — КГГА (@kmda_official) 23 марта 2018 г.

Напомним, 1 марта сообщалось, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов инвестировать в обновление пригородного подвижного состава ПАО "Укрзализныця" (УЗ) 100 млн евро.

Сообщается, что ЕИБ представит органам местной власти в различных регионах несколько форм возможного сотрудничества по обновлению поездов для пригородного движения. Эти варианты предусматривают возможность обновить до 70% всех поездов, обеспечивающих пригородные железнодорожные перевозки в отдельном регионе.