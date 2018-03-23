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В Киеве с 25 марта изменят расписание движения городских электропоездов

НовостиИнфраструктура    23.03.2018 - 20:01
Фото: городская электричка (УНИАН)
Фото: городская электричка (УНИАН)

Изменение расписания связано с переходом на летнее время

С 25 марта 2018 года будет изменено расписание движения городских электропоездов в связи с переходом на летнее время и переводом часов на один час вперед. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на КП "Киевпастранс".

Отмечается, что с новым расписанием движения можно ознакомиться на всех остановках городской электрички и с 25 марта на официальном веб-сайте КП "Киевпастранс".

Пресс-служба КГГА опубликовала графики движения на утро и вечер по маршруту Е1 Дарница - Киев-Петровка - Киев-Пассажирский - Дарница и Е2 Дарница - Киев-Пассажирский - Киев-Петровка - Дарница.

Напомним, 1 марта сообщалось, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов инвестировать в обновление пригородного подвижного состава ПАО "Укрзализныця" (УЗ) 100 млн евро.

Сообщается, что ЕИБ представит органам местной власти в различных регионах несколько форм возможного сотрудничества по обновлению поездов для пригородного движения. Эти варианты предусматривают возможность обновить до 70% всех поездов, обеспечивающих пригородные железнодорожные перевозки в отдельном регионе.

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Теги публикации: летнее время, электричка, расписание  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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