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У Києві з 25 березня змінять розклад руху міських електропоїздів

НовиниІнфраструктура    23.03.2018 - 20:01
Фото: міська електричка (УНІАН)
Фото: міська електричка (УНІАН)

Зміна розкладу пов’язана з переходом на літній час

З 25 березня 2018 року буде змінено розклад руху міських електропоїздів у зв’язку з переходом на літній час та переведенням годинників на одну годину вперед. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на КП "Київпастранс".

Зазначається, що з новим розкладом руху можна ознайомитись на всіх зупинках міської електрички та з 25 березня на офіційному веб-сайті КП "Київпастранс".

Прес-служба КМДА опублікувала графіки руху на ранок і вечір по маршруту Е1 Дарниця - Київ-Петрівка - Київ-Пасажирський - Дарниця та Е2 Дарниця - Київ-Пасажирський - Київ-Петрівка - Дарниця.

Нагадаємо, 1 березня повідомлялося, що Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) готовий інвестувати в оновлення приміського рухомого складу ПАТ "Укрзалізниця" (УЗ) 100 млн євро. 

Повідомляється, що ЄІБ надасть органам місцевої влади у різних регіонах кілька форм можливої співпраці з оновлення поїздів для приміського руху. Ці варіанти передбачають можливість оновити до 70% всіх поїздів, що забезпечують приміські залізничні перевезення в окремому регіоні.

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Теги публікації: летнее время, электричка, расписание  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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