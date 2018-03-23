У Києві з 25 березня змінять розклад руху міських електропоїздів

Зміна розкладу пов’язана з переходом на літній час

З 25 березня 2018 року буде змінено розклад руху міських електропоїздів у зв’язку з переходом на літній час та переведенням годинників на одну годину вперед. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на КП "Київпастранс".

Зазначається, що з новим розкладом руху можна ознайомитись на всіх зупинках міської електрички та з 25 березня на офіційному веб-сайті КП "Київпастранс".

Прес-служба КМДА опублікувала графіки руху на ранок і вечір по маршруту Е1 Дарниця - Київ-Петрівка - Київ-Пасажирський - Дарниця та Е2 Дарниця - Київ-Пасажирський - Київ-Петрівка - Дарниця.

З 25 березня 2018 року буде змінено розклад руху міських електропоїздів у зв’язку з переведенням годинників на одну годину вперед та переходом на літній час. #Київпастранс #Київ #транспорт pic.twitter.com/ENrC3ew9sv — КМДА (@kmda_official) 23 березня 2018 р.

Нагадаємо, 1 березня повідомлялося, що Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) готовий інвестувати в оновлення приміського рухомого складу ПАТ "Укрзалізниця" (УЗ) 100 млн євро.

Повідомляється, що ЄІБ надасть органам місцевої влади у різних регіонах кілька форм можливої співпраці з оновлення поїздів для приміського руху. Ці варіанти передбачають можливість оновити до 70% всіх поїздів, що забезпечують приміські залізничні перевезення в окремому регіоні.