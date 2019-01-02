В Киеве в 2018 году демонтировали почти 17 тыс. рекламных конструкций

Фото: наружная реклама (facebook.com/starkievcom)

В Киеве в 2018 году была утверждена и начала действовать Схема размещения наземной рекламы

В течение 2018 года в Киеве было демонтировано 16 805 рекламных конструкций. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондрыивский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы КГГА.

"В этом году работа по упорядочению рекламы в столице кипела. Почти 17 тысяч конструкций демонтировано! Это вдвое больше, чем в прошлом году - за 2017 было демонтировано 8604 конструкции. Для сравнения, в 2016 демонтировано 5034 РС, в 2015 - 3813, в 2014 - 1067... Цифры, ну и, конечно же, изменения во внешнем виде нашего города, говорят сами за себя. Хотел отдельно поблагодарить социально ответственных представителяй бизнеса, ведь из всех демонтированных рекламных средств этого года, более половины было убрано самими же владельцами - 10 285 РС! Это говорит о том, что люди меняются, меняется отношение к родному городу, к самим себе. Изменения начинаются с нас самих", - сказал Мондрыивский.

Он добавил, что 2018 год был эффективным для города в наружной рекламе не только в части демонтажей.

"В начале года была утверждена и начала действовать Схема размещения наземной рекламы в Киеве, по инициативе нашего Управления по вопросам рекламы наработаны изменения в законы в части размещения наружной рекламы по всей Украине, мы навели порядок с передвижной рекламой - так называемыми "тачанками". Опять же, благодаря работе Управления по вопросам рекламы было наработано и принято решение о внедрении системы "автодозвона" для распространителей незаконных объявлений, которыми увешаны все столбы и дома. Кстати, уже в течение ближайших месяцев эта система начнет работать", - добавил заместитель председателя КГГА.

Как отмечается, в 2017 году в Киеве были демонтированы 8604 рекламные конструкции, среди которых 4271 единицу демонтировали владельцы этих конструкций.