У Києві у 2018 році демонтовано майже 17 тис. рекламних конструкцій

Фото: зовнішня реклама (facebook.com/starkievcom)

У Києві у 2018 році була затверджена і почала діяти Схема розміщення наземної реклами

Упродовж 2018 року у Києві було демонтовано 16 805 рекламних конструкцій. Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби КМДА.

"Цьогоріч робота із впорядкування реклами у столиці кипіла. Майже 17 тисяч конструкцій демонтовано! Це вдвічі більше, ніж минулого року - за 2017 було демонтовано 8604 конструкції. Для порівняння, у 2016 демонтовано 5034 РЗ, у 2015 - 3813, у 2014 - 1067… Цифри, ну і, звісно ж, зміни у зовнішньому вигляді нашого міста, говорять самі за себе. Хотів окремо подякувати соціально відповідальним представникам бізнесу, адже з усіх демонтованих рекламних засобів цього року, понад половину було прибрано самими ж власниками - 10 285 РЗ! Це говорить про те, що люди змінюються, змінюється ставлення до рідного міста, до самих себе. Зміни починаються з нас самих", - сказав Мондриївський.

Він додав, що 2018 рік був ефективним для міста у зовнішній рекламі не тільки в частині демонтажів.

"На початку року була затверджена і почала діяти Схема розміщення наземної реклами у Києві, за ініціативи нашого Управління з питань реклами напрацьовані зміни до законів у частині розміщення зовнішньої реклами по всій Україні, ми навели лад із пересувною рекламою - так званими "тачанками". Знову ж таки, завдяки роботі Управління з питань реклами було напрацьоване і прийняте рішення щодо впровадження системи «автододзвін» для розповсюджувачів незаконних оголошень, якими завішані усі стовпи та будинки. До речі, вже протягом найближчих місяців ця система розпочне працювати", - додав заступник голови КМДА.

Як зазначається, у 2017 році у Києві було демонтовано 8604 рекламні конструкції, серед яких 4271 одиницю демонтували власники цих конструкцій.