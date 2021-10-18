В Киеве 19 октября метро будет работать на час дольше: названа причина

"В ночь с 19 на 20 октября в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 22:00) между командами "Шахтер" (Донецк) и "Реал" (Мадрид), работа метрополитена будет продлена на один час", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе метрополитена предупредили, что перед футбольным матчем и после окончания игры возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров на станциях "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций", - говорится в сообщении.