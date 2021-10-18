UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве 19 октября метро будет работать на час дольше: названа причина

Автор: Валерия Полищук

В Киеве в ночь с 19 на 20 октября метро будет работать на час дольше. Работу метрополитена продлили в связи с проведением футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Реал" (Мадрид).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.

"В ночь с 19 на 20 октября в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 22:00) между командами "Шахтер" (Донецк) и "Реал" (Мадрид), работа метрополитена будет продлена на один час", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе метрополитена предупредили, что перед футбольным матчем и после окончания игры возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров на станциях "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций", - говорится в сообщении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев