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В Киеве 19 октября метро будет работать на час дольше: названа причина

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Киев, Понедельник 18 октября 2021 17:11
В Киеве 19 октября метро будет работать на час дольше: названа причина Фото: В Киеве 19 октября метро будут работать на час дольше (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве в ночь с 19 на 20 октября метро будет работать на час дольше. Работу метрополитена продлили в связи с проведением футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Реал" (Мадрид).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.

"В ночь с 19 на 20 октября в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 22:00) между командами "Шахтер" (Донецк) и "Реал" (Мадрид), работа метрополитена будет продлена на один час", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе метрополитена предупредили, что перед футбольным матчем и после окончания игры возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров на станциях "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций", - говорится в сообщении.

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