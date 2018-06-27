В Киеве 1 июля на Софийской площади будет изменено движение общественного транспорта

Движение транспорта будет изменено 1 июля с 20:00 до 24:00
В Киеве 1 июля 2018 года на Софийской площади будет изменено движение общественного транспорта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.
"1 июля с 20:00 до 24:00 в связи с проведением международного проекта "Пути дружбы" на Софийской площади вносятся изменения в работу автобусных маршрутов №№ 24, 114 и троллейбусных №№ 6, 16, 18", - говорится в сообщении.
Как сообщается, в указанное время движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда - от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской и от перекрестка с ул. Рейтарською до перекрестка с ул. Большой Житомирской будет закрыто.
Движение транспорта будет организовано по маршрутам:
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 28 июня-1 июля ограничат движение транспорта на двух проспектах.