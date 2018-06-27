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Интервью

В Киеве 1 июля на Софийской площади будет изменено движение общественного транспорта

НовостиИнфраструктура    27.06.2018 - 17:51
Иллюстративное фото (flickr.khudoley)
Иллюстративное фото (flickr.khudoley)

Движение транспорта будет изменено 1 июля с 20:00 до 24:00

В Киеве 1 июля 2018 года на Софийской площади будет изменено движение общественного транспорта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"1 июля с 20:00 до 24:00 в связи с проведением международного проекта "Пути дружбы" на Софийской площади вносятся изменения в работу автобусных маршрутов №№ 24, 114 и троллейбусных №№ 6, 16, 18", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в указанное время движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда - от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской и от перекрестка с ул. Рейтарською до перекрестка с ул. Большой Житомирской будет закрыто.

Движение транспорта будет организовано по маршрутам:

  • троллейбусы № 6: ул. Юрия Кондратюка - просп. Маршала Рокоссовского - ул. Полярная - ул. Вышгородская - ул. Кирилловская - Подольский спуск - ул. Овруцкая - ул. Герцена - ул. Мельникова - станция метро "Лукьяновская";
  • троллейбусы № 16: вул. Академика Щусева - ул. Рижская - ул. Дорогожицкая - ул. Мельникова - ул. Сечевых Стрельцов - ул. Вячеслава Черновола - Воздухофлотский путепровод, в обратном направлении по этой же схеме;
  • троллейбусы № 18: ул. Сошенко - ул. Вышгородская - ул. Кирилловская - Подольский спуск - ул. Овруцкая - ул. Герцена - ул. Мельникова - ул. Сечевых Стрельцов - ул. Вячеслава Черновола - Воздухофлотский путепровод, в обратном направлении по этой же схеме;
  • автобусы № 24 и № 114 по схеме движения рабочего дня (через ул. Крещатик).

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 28 июня-1 июля ограничат движение транспорта на двух проспектах.

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Теги публикации: Киев, транспорт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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