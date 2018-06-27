У Києві 1 липня на Софійській площі буде змінено рух громадського транспорту

Рух транспорту буде змінено 1 липня із 20:00 до 24:00
У Києві 1 липня 2018 року на Софійській площі буде змінено рух громадського транспорту. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.
"1 липня із 20:00 до 24:00 у зв’язку із проведенням міжнародного проекту "Шляхи дружби" на Софійській площі вносяться зміни у роботу автобусних маршрутів №№ 24, 114 та тролейбусних №№ 6, 16, 18", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляється, у вказаний час рух усіх видів транспорту уздовж Володимирського проїзду - від перехрестя із вул. Володимирською до перехрестя із вул. Малою Житомирською та від перехрестя із вул. Рейтарською до перехрестя із вул. Великою Житомирською буде закрито.
Рух транспорту буде організовано за маршрутами:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві 28 червня-1 липня обмежать рух транспорту на двох проспектах.