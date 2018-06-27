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Інтерв'ю

У Києві 1 липня на Софійській площі буде змінено рух громадського транспорту

НовиниІнфраструктура    27.06.2018 - 17:51
Ілюстративне фото (flickr.khudoley)
Ілюстративне фото (flickr.khudoley)

Рух транспорту буде змінено 1 липня із 20:00 до 24:00

У Києві 1 липня 2018 року на Софійській площі буде змінено рух громадського транспорту. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

"1 липня із 20:00 до 24:00 у зв’язку із проведенням міжнародного проекту "Шляхи дружби" на Софійській площі вносяться зміни у роботу автобусних маршрутів №№ 24, 114 та тролейбусних №№ 6, 16, 18", - йдеться у повідомленні. 

Як повідомляється, у вказаний час рух усіх видів транспорту уздовж Володимирського проїзду - від перехрестя із вул. Володимирською до перехрестя із вул. Малою Житомирською та від перехрестя із вул. Рейтарською до перехрестя із вул. Великою Житомирською буде закрито.

Рух транспорту буде організовано за маршрутами:

  • тролейбуси № 6: вул. Юрія Кондратюка - просп. Маршала Рокоссовського - вул. Полярна - вул. Вишгородська - вул. Кирилівська - Подільський узвіз - вул. Овруцька - вул. Герцена - вул. Мельникова - станція метро "Лук’янівська";
  • тролейбуси № 16: вул. Академіка Щусєва - вул. Ризька - вул. Дорогожицька - вул. Мельникова - вул. Січових Стрільців - вул. В’ячеслава Чорновола - Повітрофлотський шляхопровід, у зворотному напрямку за цією ж схемою;
  • тролейбуси № 18: вул.  Сошенка -  вул. Вишгородська - вул. Кирилівська - Подільський узвіз - вул. Овруцька - вул. Герцена - вул. Мельникова - вул. Січових Стрільців - вул. В’ячеслава Чорновола - Повітрофлотський шляхопровід, у зворотному напрямку за цією ж схемою;
  • автобуси № 24 та № 114 за схемою руху робочого дня (через вул. Хрещатик).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві 28 червня-1 липня обмежать рух транспорту на двох проспектах.

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Теги публікації: Київ, транспорт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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