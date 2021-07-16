В Киеве 1,5 тыс. незаконных МАФов, которые нужно демонтировать, - заместитель Кличко

"2021 году в Киеве насчитывается около 8,5 тыс. МАФов, из которых 7 тыс. – законны. То есть на сегодня мы имеем около 1,5 тыс. временных сооружений без соответствующих разрешительных документов. Всего за полгода уже демонтировали более 3 тыс. элементов. Главная задача – взять процесс полностью под контроль. У псевдо предпринимателя не должно появляться желание устанавливать новые сооружения без правовых оснований", - сказал Кулеба.

Он также отметил, что незаконные МАФы не приносят доходов в бюджет и эту ситуацию планирують изменить при помощи внедрения системы ProZorro.

"Никаких налогов они не платят. В большинстве случаев в незаконных сооружениях работают нелегалы, которые ничего официально не платят. Кроме этого, нарушают санитарные нормы, их продукция часто несет угрозу нашему здоровью. Незаконно подключаются к городским электросетям, за что мы с вами платим. Эта проблема комплексная. Резюме такое. Я, как представитель исполнительной власти, считаю, что нужно наводить порядок: единые правила для всех, прозрачность, поступления в бюджет. Места размещения временных сооружений будут продаваться через ProZorro по принципу монетизации. Кто больше заплатил за место размещения, тот и может вести там предпринимательскую деятельность", - заявил Кулеба.

Кулеба так же сообщил, что "реформа" правил размещения МАФов в Киеве связана с изменениями в нормативных актах Минрегиона.

"Порядок размещения временных сооружений регулирует закон "О регулировании градостроительной деятельности". В свою очередь он стал основой приказа №244 Минрегионстроя "Об утверждении Порядка размещения временных сооружений». То есть вся деятельность сооружений регулируется этими двумя документами на национальном уровне. В 2020 году вышла новая редакция приказа №244 Минрегиона. Поэтому перед городом возникла задача внести изменения в собственные регуляторные акты, чтобы привести их в соответствие с общегосударственными нормами", - подытожил Кулеба.