"Киевавтодор" за сутки вывез со столичных дорог 2388 т снега

Фото: снег в Киеве （пресс-служба КГГА）

Работы по очистке улиц от снега продолжаются

Предприятия КК "Киевавтодор" за сутки вывезли со столичных дорог 2388 т снега, работы по зимнему содержанию улиц и дорог города продолжаются. Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор", сообщает пресс-служба КГГА.

Ночью и утром 15 декабря во всех районах Киева автодоровцы проводили широкий комплекс работ: для недопущения образования гололеда на дорогах, искусственные сооружения и тротуары города обрабатывали противогололедными материалами, не прекращали уборку тротуаров, остановок общественного транспорта, лестничных маршей, наземных пешеходных переходов и т. д.

Значительные силы дорожников были направлены на вывоз снега. К работе была привлечена как спецтехника предприятий ”Киевавтодора", так и техника сторонних организаций, с которыми предприятия корпорации еще до начала зимнего периода заключили соответствующие договоры. В течение суток со столичных улиц и дорог было вывезено 2388 т снега.

Сейчас эстафету у ночной смены переняла дневная, которая в течение дня будет обеспечивать зимнее содержание улично-дорожной сети.