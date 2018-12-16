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"Київавтодор" за добу вивіз зі столичних доріг 2388 т снігу

Новини » Інфраструктура    16.12.2018 - 17:10
"Київавтодор" за добу вивіз зі столичних доріг 2388 т снігу
Фото: сніг у Києві （прeс-служба КМДА）

Роботи з очистки вулиць від снігу тривають

Підприємства КК "Київавтодор" за добу вивезли зі столичних доріг 2388 т снігу, роботи з зимового утримання вулиць та доріг міста тривають. Про це повідомили у комунальній корпорації "Київавтодор", повідомляє прeс-служба КМДА.

Уночі та зранку 15 грудня в усіх районах Києва автодорівці проводили широкий комплекс робіт: для недопущення утворення ожеледиці дороги, штучні споруди та тротуари міста обробляли протиожеледними матеріалами, не припиняли прибирання тротуарів, зупинок громадського транспорту, сходових маршів, наземних пішохідних переходів тощо.

Значні сили дорожників були спрямовані на вивезення снігу. До роботи була залучена як спецтехніка підприємств ”Київавтодору", так і техніка сторонніх організацій, з якими підприємства корпорації ще до початку зимового періоду уклали відповідні договори. Протягом доби зі столичних вулиць та доріг було вивезено 2388 т снігу.

Наразі естафету у нічної зміни перейняла денна, яка протягом дня забезпечуватиме зимове утримання вулично-дорожньої мережі.

Вулиці Києва вже півтори доби чистять від снігу понад 350 одиниць спецтехніки, - КМДА Комунальники у Києві обробляють дороги протиожеледними матеріалами
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