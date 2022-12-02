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Для Києва збільшили ліміт на електроенергію

Фото: у Києві збільшили ліміт на електроенергію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Київ збільшив ліміт на споживання електроенергії. Столиця поступово наближається до планових відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Водночас, як зазначили в прес-службі, все частіше виникають аварії в енергосистемі. За словами Сергія Коваленко, гендиректора YASNO, на це є декілька причин.

  • Перша - містяни починають вмикати в розетки все, як тільки подається світло. Автоматика вибиває від перепадів напруги.
  • Друга - погода. Містяни продовжують користуватися електрообігрівачами. Вони створюють неабияке навантаження на мережу.

"Ми просимо киян, не вмикайте відразу усі електроприлади у вашій оселі. Миттєве пікове навантаження негативно впливає на енергосистему. Лише заощадливе споживання наблизить нас до планових відключень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, речник ДСНС Олександр Хорунжий заявив, що українці повинні підготуватися до тривалих відключень світла чи блекауту. Для цього необхідно утеплити домівки та підготувати запас їжі і води.

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Київвідключеня світла