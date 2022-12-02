Для Киева увеличили лимит на электроэнергию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА .

В то же время, как отметили в пресс-службе, все чаще возникают аварии в энергосистеме. По словам Сергея Коваленко, гендиректора YASNO, для этого есть несколько причин.

Первая - горожане начинают включать в розетки все, как только подается свет. Автоматика выбивает из-за перепадов напряжения.

Вторая - погода. Горожане продолжают пользоваться электрообогревателями. Они создают большую нагрузку на сеть.

"Мы просим киевлян, не включайте сразу все электроприборы в вашем доме. Мгновенная пиковая нагрузка негативно влияет на энергосистему. Только экономное потребление приблизит нас к плановым отключениям", - говорится в сообщении.