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Для Киева увеличили лимит на электроэнергию

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Украина, Пятница 02 декабря 2022 09:36
Для Киева увеличили лимит на электроэнергию Фото: в Киеве увеличили лимит на электроэнергию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Киев увеличил лимит на потребление электроэнергии. Столица постепенно приближается к плановым отключениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА .

В то же время, как отметили в пресс-службе, все чаще возникают аварии в энергосистеме. По словам Сергея Коваленко, гендиректора YASNO, для этого есть несколько причин.

  • Первая - горожане начинают включать в розетки все, как только подается свет. Автоматика выбивает из-за перепадов напряжения.
  • Вторая - погода. Горожане продолжают пользоваться электрообогревателями. Они создают большую нагрузку на сеть.

"Мы просим киевлян, не включайте сразу все электроприборы в вашем доме. Мгновенная пиковая нагрузка негативно влияет на энергосистему. Только экономное потребление приблизит нас к плановым отключениям", - говорится в сообщении.

Напомним, спикер ГСЧС Александр Хорунжий заявил, что украинцы должны подготовиться к длительным отключениям света или блекауту. Для этого необходимо утеплить дома и подготовить запас пищи и воды.

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Киев відключеня світла
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