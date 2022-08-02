Из Киева на Закарпатье. "Укрзализныця" возобновляет курсирование ещё одного поезда

В пятницу, 5 августа, "Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда №55/56 сообщением Киев - Ясиня. Рейс будет курсировать ежедневно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализници".
Расписание рейса будет следующим:
В компании отметили, что билеты уже доступны в кассах вокзалов и онлайн.
Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительную электричку из Киева в Нежин (Черниговская область). Она будет ходить по будним дням.
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