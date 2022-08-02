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Из Киева на Закарпатье. "Укрзализныця" возобновляет курсирование ещё одного поезда

Фото: Укрзлизныця возобновляет курсирование ещё одного поезда из Киева на Закарпатье (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В пятницу, 5 августа, "Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда №55/56 сообщением Киев - Ясиня. Рейс будет курсировать ежедневно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализници".

Расписание рейса будет следующим:

  • Поезд будет отправляться из Киева ежедневно в 15:02 и прибывать на станцию Ясиня в 7:11.
  • Обратно со станции Ясиня поезд будет отходить в 17:17 и прибывать в Киев в 9:52.

В компании отметили, что билеты уже доступны в кассах вокзалов и онлайн.

Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительную электричку из Киева в Нежин (Черниговская область). Она будет ходить по будним дням.

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КиевУкрзализныцяЗакарпатье