Из Киева в Тернополь за шесть часов: УЗ назначила поезд Интерсити
"Укрзализныця" назначила фирменный дневной скоростной поезд категории Интерсити сообщением Киев - Тернополь. Из Киева поезд № 747/748 будет отправляться со 2 июля, из Тернополя - с 3 июля.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
По данным пресс-службы, из Киева поезд будет отправляться ежедневно в 16:41 и будет прибывать в Тернополь в 22:47. Обратно он будет отправляться также ежедневно в 4:00 и прибывать в столицу в 10:03.
Таким образом, общее время в пути будет составлять около шести часов. Остановки предусмотрены в Казатине, Виннице, Хмельницком и Волочиске.
Предварительно, с целью изучения спроса, курсирование поезда назначено до 31 августа.
Напомним, цены на железнодорожные билеты в Украине начали поднимать с 1 апреля 2021 года. Ежемесячный рост на 2% приведет к повышению тарифов до конца года на 22%.
Тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в 2022 году вырастут еще на 26%. Такие данные содержит Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, одобренный Кабинетом министров 31 мая 2021 года.