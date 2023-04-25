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До Києва невдовзі прибуде перша партія вагонів метро як допомога від Польщі, - Кличко

Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Невдовзі до Києва прибуде перша партія вагонів метро, які надають столиці в якості допомоги європейські партнери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"Незабаром до Києва з Варшави прибуде перша партія вагонів метрополітену з допомоги, яку надають нам польські друзі. Наразі практично готові до транспортування 6 вагонів. Завдяки підтримці міжнародних партнерів, зокрема Варшавського метрополітену та Міжнародної асоціації громадського транспорту, підземка Києва безкоштовно отримає 60 вагонів", - зазначив Кличко.

За його словами, йдеться про передачу рухомого складу серії №717.

"Для Київського метрополітену це вагома допомога, оскільки 80% рухомого складу - радянського виробництва. І ми дякуємо нашим партнерам за підтримку і всебічну допомогу! Отримані вагони, насамперед, будуть використовуватися як технічні донори для проведення капітальних ремонтів діючого рухомого складу. Але частина цих вагонів буде експлуатуватися як повноцінний рухомий склад на лініях підземки", - повідомив мер Києва.

За його словами, постачання всіх 60 вагонів відбудеться поетапно протягом цього року.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що від початку повномасштабного російського вторгнення Київ залучив у якості допомоги від іноземних партнерів 76 міських автобусів, 40 сучасних швидких і 40 пожежних автомобілів.

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КиївВіталий Кличко