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Киев из-за жары запретил въезд грузовиков: сколько будет действовать ограничение

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Киев, Среда 30 июня 2021 15:10
Киев из-за жары запретил въезд грузовиков: сколько будет действовать ограничение Фото: Киев ограничивает въезд грузовиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве в среду, 30 июня вводится запрет на въезд грузовиков в город из-за жары. Ограничение будет действовать на всех подъездах в Киев.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

Ограничение на въезд крупногабаритного транспорта начало действовать с 15:00.

"30 июня с 15:00 ограничат въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 градусов", - говорится в сообщении.

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Киев грузовик ограничение
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