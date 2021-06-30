Киев из-за жары запретил въезд грузовиков: сколько будет действовать ограничение
Фото: Киев ограничивает въезд грузовиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве в среду, 30 июня вводится запрет на въезд грузовиков в город из-за жары. Ограничение будет действовать на всех подъездах в Киев.
Ограничение на въезд крупногабаритного транспорта начало действовать с 15:00.
"30 июня с 15:00 ограничат въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 градусов", - говорится в сообщении.