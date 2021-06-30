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Київ через спеку заборонив в'їзд вантажівок: скільки діятиме обмеження

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Києва, Середа 30 червня 2021 15:10
Київ через спеку заборонив в'їзд вантажівок: скільки діятиме обмеження Фото: Київ обмежує в'їзд вантажівок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві в середу, 30 Червня вводиться заборона на в'їзд вантажівок в місто через спеку. Обмеження діятиме на всіх під'їздах до Києва.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Києва.

Обмеження на в'їзд великогабаритного транспорту почало діяти з 15:00.

"30 Червня з 15:00 обмежать в'їзд великовантажного автотранспорту вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад 28 градусів",-йдеться в повідомленні.

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