Київ через спеку заборонив в'їзд вантажівок: скільки діятиме обмеження
Фото: Київ обмежує в'їзд вантажівок (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві в середу, 30 Червня вводиться заборона на в'їзд вантажівок в місто через спеку. Обмеження діятиме на всіх під'їздах до Києва.
Обмеження на в'їзд великогабаритного транспорту почало діяти з 15:00.
"30 Червня з 15:00 обмежать в'їзд великовантажного автотранспорту вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад 28 градусів",-йдеться в повідомленні.