Киев затянуло смогом: в чем причина и что делать

В Киеве днем, 22 августа, наблюдается задымление воздуха. Жителей просят не торопиться с прогулками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
"Зафиксировано приближение к предельно допустимой концентрации взвешенных частиц (пыли). Источник образования пыли находится за территориальными пределами города Киева. Повышение концентрации происходит за счет перемещения воздушными массами пыли с юго-восточного направления", - говорится в сообщении.
Так, на левом берегу содержание взвешенных частиц составляет 392 мкг/м3, на правом - 339 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация - 500 мкг/м3).
Как сообщалось, смог может повлечь головную боль, кашель, трудности с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани.
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