Київ посів 110 місце в рейтингу найдорожчих міст світу

З увійшли у рейтинг 133 найдорожчих міст планети в березні 2018 року, столиця України посіла 110 місце. Про це свідчать дані рейтингу Worldwide Cost of Living 2018, який готує видання The Economist.

Так, якщо в минулому році Київ був на 130 місці серед найдорожчих міст світу, то зараз він опинився на 110 позиції, піднявшись на 20 позицій відповідно.

За інформацією видання, серед найдешевших міст планети в березні 2018 року були виділені: 133 місце - Дамаск (Сирія), 132 - Каракас (Венесуела), 131 - Алмати (Казахстан), 130 - Бухарест (Румунія).

Уточнюється, що за основу рейтингу було взято рівень життя в Нью-Йорку. Всього у рейтинг увійшли 133 міста.

Крім того, стали відомі найдорожчі міста в світі: лідером став Сінгапур, далі йдуть Париж, Цюріх і Гонконг, Осло, Женева, Сеул, Копенгагені, Тель-Авів і Сідней.

Повідомляється, що головною причиною для змін у рейтингу продовжують виступати коливання валютних курсів. В результаті, через падіння курсу долара ні одне з міст США не зміг увійти в десятку рейтингу. Експерти відзначають, що вартість життя в містах залежить від їх місця розташування на карті світу: для європейських міст визначальним фактором є ціни на сферу послуг, для азіатських - вартість продуктів.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, столиця України очолила рейтинг міст світу для найбільш економного подорожі в 2018 році. За оренду житла, триразове харчування, різні напої і екскурсії всього мандрівникові доведеться заплатити в середньому 65 фунтів стерлінгів (близько 2500 гривень) за день. Відповідний рейтинг "100 місць світу для подорожі 2018 року: від дорогих до дешевих" склала британська туристична компанія Hoppa