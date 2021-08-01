Киев закроют для грузовиков из-за сильной жары

В воскресенье, 1 августа, въезд в Киев тяжеловесного транспорта будет закрыт с 11:00. Ограничения вводят в связи с жарой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева .

В частности, будет запрещен въезд грузовиков весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничено из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 градусов тепла.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00).