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Киев закроют для грузовиков из-за сильной жары

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Украина, Воскресенье 01 августа 2021 10:57
Киев закроют для грузовиков из-за сильной жары Фото: въезд в Киев закроют 1 августа из-за жары (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В воскресенье, 1 августа, въезд в Киев тяжеловесного транспорта будет закрыт с 11:00. Ограничения вводят в связи с жарой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

В частности, будет запрещен въезд грузовиков весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничено из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 градусов тепла.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00).

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в августе 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, в Карпатах 16-18 градусов. Это на 1-1,5 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 31-80 мм, на Прикарпатье местами 95-99 мм, что в пределах климатической нормы.

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