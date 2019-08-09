Киев второй день подряд накрывает ураган

Ураган накрывает Киев второй день подряд - в столице сильный ветер, из-за дождя затоплены улицы, передает корреспондент РБК-Украина.

Фото: ураган в Киеве (РБК-Украина)

Отметим, из-за урагана в Киеве образовались многочисленные пробки. В частности, на правом берегу столицы движение осложнено на Надднепрянском шоссе, Крещатике, проспекте Степана Бандеры, на Лукьяновке, в районе станции метро "Шулявская".

На левом берегу Киева пробки образовались на Днепровской набережной, Харьковском шоссе, Дарницком шоссе, в районе станции метро "Бориспольская". Также осложнено движение на мосту Метро и Южном мосту.

Фото: пробки в Киеве

Как сообщили в КГГА, по данным синоптиков, гроза и порывы ветра до 20 м/с удержатся в Киеве до конца суток 9 августа. На данный момент в Киеве объявлен І уровень опасности - желтый.

Напомним, вчера, 8 августа Киев и область также накрыл ураган. Из-за непогоды в столице были повалены деревья, поврежены линии электропередач. В некоторых районах деревья падали на проезжую часть, блокируя тем самым движение транспорта.

Отметим, непогода вчера накрыла Украину, в результате чего были затоплены улицы. По данным спасателей, из-за непогоды в Украине вчера погиб один человек, еще один травмирован.