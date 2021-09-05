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В Киеве в воскресенье из-за веломарафона перекроют ряд улиц

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Киев, Воскресенье 05 сентября 2021 04:14
В Киеве в воскресенье из-за веломарафона перекроют ряд улиц Фото: в Киеве перекроют дороги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В связи с проведением веломарафона 5 сентября с 7:00 до 18:00 в столице перекроют движение транспорта на нескольких улицах. Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Движение ограничат на таких улицах:

  • Академика Кржижановского;
  • Василия Степанченко;
  • Коростенской;
  • Генерала Наумова;
  • Рабочей;
  • бульваре Академика Вернадского;
  • участках прилегающих улиц;
  • Автодороге Р30 (Новоирпенской трассе).

По данным организаторов, веломарафон называется "Киевская сотка 2021" и имеет две дистанции - 50 и 100 км. Участвуют все желающие - и женщины, и мужчины.

Напомним, вчера метро Киева продлило работу на один час. Причина - проведение футбольного матча на НСК "Олимпийский".

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