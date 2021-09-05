В Киеве в воскресенье из-за веломарафона перекроют ряд улиц
Фото: в Киеве перекроют дороги (Виталий Носач, РБК-Украина)
В связи с проведением веломарафона 5 сентября с 7:00 до 18:00 в столице перекроют движение транспорта на нескольких улицах. Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.
Движение ограничат на таких улицах:
- Академика Кржижановского;
- Василия Степанченко;
- Коростенской;
- Генерала Наумова;
- Рабочей;
- бульваре Академика Вернадского;
- участках прилегающих улиц;
- Автодороге Р30 (Новоирпенской трассе).
По данным организаторов, веломарафон называется "Киевская сотка 2021" и имеет две дистанции - 50 и 100 км. Участвуют все желающие - и женщины, и мужчины.
Напомним, вчера метро Киева продлило работу на один час. Причина - проведение футбольного матча на НСК "Олимпийский".