У Києві в неділю через веломарафон перекриють низку вулиць
Фото: у Києві перекриють дороги (Віталій Носач, РБК-Україна)
У зв'язку з проведенням веломарафону 5 вересня з 7:00 до 18:00 у столиці перекриють рух транспорту на кількох вулицях. Водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових обмежень і вибрати інші маршрути руху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.
Рух обмежать на таких вулицях:
- Академіка Кржижановського;
- Василя Степанченка;
- Коростенської;
- Генерала Наумова;
- Робочий;
- бульварі Академіка Вернадського;
- ділянках прилеглих вулиць;
- Автодорозі Р30 (Новоірпінській трасі).
За даними організаторів, веломарафон називається "Київська сотка 2021" і має дві дистанції - 50 і 100 км. Беруть участь всі бажаючі - і жінки, і чоловіки.
Нагадаємо, вчора метро Києва продовжило роботу на одну годину. Причина-проведення футбольного матчу на НСК"Олімпійський".