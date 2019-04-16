Киев вечером остановился в пробках

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Многочисленные пробки наблюдаются на обоих берегах города

В Киеве вечером 16 апреля образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу пробки образовались на улице Крещатик, Большая Житомирская, Бориса Гринченко, улицы Большая Васильковская, Шота Руставели, бульваре Леси Украинки, улицах Саксаганского, Бульварно-Кудрявской, Вячеслава Чорновола, Юрия Ильенко, улице Глибочинская.

Кроме того, движение затруднено бульваре Тараса Шевченко, Воздухофлотском проспекте, улице Вадима Гетьмана, Николая Василенко, проспекте Академика Палладина, проспекте Победы, бульваре Дружбы Народов, улицы Саперно-Слободская.

Также пробки наблюдаются на мосту Метро, Южном, Дарницком, Северном мостах и мосту Патона.

На левом берегу города пробки образовались на Днепровской набережной, проспекте Бажана, улицах Уральская, Сортировочная, Дарницком шоссе, Харьковском шоссе, проспекте Соборности.

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

Напомним, с 12 апреля до 3 мая частично ограничено движение транспорта по путепроводу на Харьковском шоссе через железнодорожные пути. Ограничения начнут действовать с 10:00 12 апреля в зв'связи с проведением работ по ремонту деформационных швов.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Пасху изменят график общественного транспорта. В частности, в Пасхальную ночь метрополитен и наземный транспорт будет работать дольше, а утром 28 апреля раньше выйдут на маршруты.