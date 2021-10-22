Карантин в Киеве: новые ограничения при переводе города в "красную" зону

Новые ограничения:

Запрещается принимать посетителей в заведениях питания. Разрешается только при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата

Прекращается деятельность учреждений гостиничной сферы. Условие работы - наличие у клиентов и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.

Посещение семьей и посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.

Работа спортзалов и фитнес-центров разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата. Разрешается посещение спортсменами национальных сборных команд Украины и их тренерами.

Проведение массовых мероприятий:

возможно при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата,

разрешается проведение спортивных мероприятий без зрителей.

Ограничивается доступ посетителей в помещения ЦНАП, управлений труда и социальной защиты населения, управлений пенсионного фонда, за исключением исключительных случаев. Разрешается при условии наличия у посетителей и работников негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.

Общественный транспорт

Общественный транспорт продолжает работу в обычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не более чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства.

Работа учебных заведений

Прекращают посещение учебных заведений с 23 октября по 8 ноября: каникулы для школьников продолжаются с 23 по 31 октября.

Детские сады продолжают свою работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала.

Работают другие учебные заведения, все работники которых получили сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19.

Отметим, ситуация с коронавирусом в Киеве ухудшается ежедневно. Местные власти неоднократно призывали киевлян делать вакцинацию, потому что в противном случае - будет усиление карантина.

Отметим, что карантин усиливают во многих областях Украины. Например, в Тернопольской и Хмельницкой областях.