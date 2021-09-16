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Киев утром остановился в пробках: где затруднено движение

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Киев, Четверг 16 сентября 2021 09:03
Киев утром остановился в пробках: где затруднено движение Фото: в Киеве утром образовались пробки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Киеве утром 16 сентября затруднено движение на дорогах. Пробки образовались как на правом, так и на левом берегах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google Maps.

Правый берег

Пробки наблюдаются преимущественно в центральной части города, а также в районе кольцевой дороги. Движение затруднено на:

  • улице Михала Грушевского,
  • улице Бульварно-Кудрявская,
  • проспекте Победы,
  • улице Жилянская,
  • улице Саксаганского,
  • улице Сечевых Стрельцов,
  • улице Большая Васильковская,
  • улице Короленковская,
  • проспекте Валерия Лобановского,
  • Воздухофлотском проспекте,
  • улице Вадима Гетьмана,
  • Кольцевой дороге.

Киев утром остановился в пробках: где затруднено движение

Левый берег

Пробки сковали:

  • Броварской проспект,
  • бульвар Перова,
  • Харьковское шоссе,
  • улицу Здолбуновскую,
  • проспект Николая Бажана.

Киев утром остановился в пробках: где затруднено движение

Мосты

Движение в направлении правого берега затруднено на мостах:

  • Северный
  • мост Метро
  • мост Патона
  • Дарницкий
  • на подъезде к Южному мосту (в районе метро "Славутич")

При этом пробок в направлении левого берега нет.

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