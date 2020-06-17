Киев усилил контроль за соблюдением карантина

Фото: Виталий Кличко (facebook.com merkieva)

Во всех районах столицы уже работают мобильные группы контроля за его соблюдением

Городская власть Киева усилит контроль за соблюдением карантина и правил безопасности. Во всех районах столицы уже работают мобильные группы контроля за его соблюдением.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Город усиливает контроль за соблюдением карантинных требований и правил безопасности. Во всех районах столицы уже работают мобильные группы контроля за соблюдением карантинных требований", - отметил градоначальник.

Кличко сообщил, что эти группы состоят из представителей районных госадминистраций, Госпродпотребслужбы, Департамента благоустройства, Национальной полиции и муниципальной охраны.

По его словам, мобильные группы ежедневно проверяют соблюдение противоэпидемических требований в учреждениях торговли, общественного питания, бытовых услуг и др. А в случае несоблюдения установленных правил составляют протокол об административном нарушении.

"Напомню, штрафы за такие нарушения для граждан составляют от 17 до 51 тысячи гривен. А заведение ждет штраф от 34 до 340 тысяч. А в случае выявления значительных нарушений, заведение могут закрыть - до их устранения", - предупредил мэр.

Он добавил, что за месяц работы группы проверили более 2 тысяч объектов. Также составили 325 протоколов о нарушениях.

Напомним, в Украине снова установлен антирекорд по количеству новых случаев коронавируса за сутки и по числу умерших.

Как писало РБК-Украина, рост заболеваемости коронавирусом в Министерстве здравоохранения связывают с несоблюдением карантина в Украине.

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Автор: Юлия Струк