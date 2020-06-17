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Київ посилив контроль за дотриманням карантину

Новини » Коронавірус     17.06.2020 - 12:44
Київ посилив контроль за дотриманням карантину
Фото: Віталій Кличко (facebook.com merkieva)

В усіх районах столиці вже працюють мобільні групи контролю за його дотриманням

Міська влада Києва посилить контроль за дотриманням карантину і правил безпеки. В усіх районах столиці вже працюють мобільні групи контролю за його дотриманням.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції.

"Місто посилює контроль за дотриманням карантинних вимог і правил безпеки. В усіх районах столиці вже працюють мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог", - зазначив градоначальник.

Кличко повідомив, що ці групи складаються з представників районних держадміністрацій, Держпродспоживслужби, Департаменту благоустрою, Національної поліції та муніципальної охорони.

За його словами, мобільні групи щодня перевіряють дотримання протиепідемічних вимог у закладах торгівлі, громадського харчування, побутових послуг та інших. А в разі недотримання встановлених правил складають протокол про адміністративне порушення.

"Нагадаю, штрафи за такі порушення для громадян складають від 17 до 51 тисячі гривень. А на заклад чекає штраф від 34 до 340 тисяч. А в разі виявлення значних порушень, заклад можуть закрити - до їх усунення", - попередив мер.

Він додав, що за місяць роботи групи перевірили понад 2 тисячі об’єктів. Також склали 325 протоколів про порушення.

Нагадаємо, в Україні знову встановлений антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу за добу і за кількістю померлих.

Як писало РБК-Україна, зростання захворюваності коронавірусом у Міністерстві охорони здоров'я пов'язують з недотриманням карантину в Україні.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Віталий КличкоКиївкарантин
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