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Киев стал лидером по выделению средств на капремонты школ, - Старостенко

НовостиОбщество    21.03.2018 - 11:39
Фото: заседание коллегии департамента образования и науки, молодежи и спорта (kyivcity.gov.ua)
Фото: заседание коллегии департамента образования и науки, молодежи и спорта (kyivcity.gov.ua)

Киев направляет на капремонты школ больше средств, чем другие города Украины

В 2017 году Киев стал лидером среди украинских городов относительно среднего показателя выделенных средств на одну школу для проведения капитальных ремонтов. Об этом сообщила председатель постоянной комиссии по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта Анна Старостенко во время расширенного заседания коллегии Департамента образования и науки, молодежи и спорта, сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, для улучшения условий обучения школьников Киев выделил полмиллиарда гривен.

"Сегодня для Киева образование – это приоритетное направление и в финансировании, и в управленческих решениях. Поэтому мы первые и в создании новых учреждений образования, охвате инклюзией, обеспечении отдыха, а теперь – и в улучшении условий обучения. Действительно, город выделяет для учреждений образования достаточно средств, чтобы они обновляли свою базу, осуществляли текущие или капремонты и прочее. Однако это также означает, что нам всем надо научиться жить с деньгами: более пристально контролировать ход ремонтов или реконструкции, правильно коммуницировать с общественностью", – отметила Старостенко.

По ее словам, в 2017 году на капитальные ремонты школ для улучшения условий обучения Киев выделил полмиллиарда гривен. В то же время в этом году город предусмотрел на эти же мероприятия более 100 миллионов больше, что составляет в настоящее время более чем 5% бюджета города.

Как известно, в 2017 году в Киеве открыли 13 новых учреждений образования, а также осуществили реконструкцию еще 3-х заведений.

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Теги: Киев, школа, образование, Старостенко
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