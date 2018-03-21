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Київ став лідером з виділення коштів на капремонти шкіл, - Старостенко

НовиниСуспільство    21.03.2018 - 11:39
Фото: засідання колегії департаменту освіти і науки, молоді та спорту (kyivcity.gov.ua)
Фото: засідання колегії департаменту освіти і науки, молоді та спорту (kyivcity.gov.ua)

Київ направляє на капремонти шкіл більше коштів, ніж інші міста України

У 2017 році столиця стала лідером серед українських міст щодо середнього показника виділених коштів на одну школу для проведення капітальних ремонтів. Про це повідомила голова постійної комісії з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту Ганна Старостенко під час розширеного засідання колегії Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, повідомляє прес-служба КМДА. 

Зокрема, для покращення умов навчання школярів Київ виділив півмільярда гривень.

"Сьогодні для Києва освіта – це пріоритетний напрям і в фінансуванні, і в управлінських рішеннях. Тому ми перші і в створенні нових закладів освіти, охопленні інклюзією, забезпеченні відпочинку, а тепер – і в покращенні умов навчання. Дійсно, місто виділяє для закладів освіти достатньо коштів, щоб вони оновлювали свою базу, здійснювали поточні чи капремонти тощо. Однак це також означає, що нам усім треба навчитися жити з грошима: більш пильно контролювати перебіг ремонтів чи реконструкції, правильно комунікувати з громадськістю", – зауважила Старостенко.

За її словами, у 2017 році на капітальні ремонти шкіл для покращення умов навчання Київ виділив півмільярда гривень. Водночас цього року місто передбачило на ці ж заходи на понад 100 мільйонів більше, що становить наразі більш ніж 5% бюджету міста.

Як відомо, в 2017 році у столиці введено в дію 13 нових закладів освіти, а також здійснено реконструкцію ще 3-х закладів.

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Теги: Київ, школа, Освіта, Старостенко
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