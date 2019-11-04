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Киев сковали пробки: карта

Новости » Общество     04.11.2019 - 09:12
Киев сковали пробки: карта
Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

В пробках традиционно стоят основные магистрали и центр Киева

В Киеве по состоянию на 09:00 4 ноября образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правобережной части Киева образовалась многокилометровая пробка на проспекте Победы со стороны въезда в столицу и до Шулявского путепровода. Далее пробка растянулась от развязки на Воздухофлотском проспекте и до самой Бессарабской площади. Также движение затруднено на Одесском шоссе и проспекте Академика Глушкова, бульваре Леси Украинки, проспектах Лобановского и Бандеры.

Традиционно для этого времени суток в пробках стоит центральная часть, Подол, Набережное шоссе, а также Северный, Дарницкий, мост Метро и Патона в направлении правого берега.

Киев сковали пробки: карта

Фото: пробки на правобережной части

На левобережной части образовалась пробка на проспектах Маяковского и Ватутина, бульваре Перова и улице Бальзака. Кроме того, движение затруднено в районе метро "Бориспольская" и на участке проспекта Бажана от Позняков до Южного моста.

Киев сковали пробки: карта

Фото: пробки на левобережной части

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве отменили несколько рейсов городской электрички.

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