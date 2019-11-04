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Київ скували пробки: карта

Новини » Суспільство     04.11.2019 - 09:12
Київ скували пробки: карта
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

У пробках традиційно стоять основні магістралі і центр Києва

У Києві станом на 09:00 4 листопада утворилися численні пробки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правобережній частині Києва утворилася багатокілометрова пробка на проспекті Перемоги зі сторони в'їзду до столиці та до Шулявського шляхопроводу. Далі пробка розтягнулася від розв'язки на Повітрофлотському проспекті і до Бессарабської площі. Також рух ускладнено на Одеському шосе і проспекті Академіка Глушкова, бульварі Лесі Українки, проспектах Лобановського і Бандери.

Традиційно для цього часу доби у заторах стоїть центральна частина, Поділ, Набережне шосе, а також Північний, Дарницький, міст Метро і Патона в напрямку правого берега.

Київ скували пробки: карта

Фото: пробки на правобережній частині

На лівобережній частині утворилася пробка на проспектах Маяковського і Ватутіна, бульварі Перова і вулиці Бальзака. Крім того, ускладнено рух в районі метро "Бориспільська" та на ділянці проспекту Бажана від Позняків до Південного мосту.

Київ скували пробки: карта

Фото: пробки на лівобережній частині

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві скасували кілька рейсів міської електрички.

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