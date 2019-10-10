Киев сковали пробки: карта

Фото: пробки в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проблемы с движением наблюдаются на Северном мосту и мосту Метро

В Киеве в четверг, 10 октября, образовались многочисленные пробки на обоих берегах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google maps.

В частности, на правом берегу движение затруднено на бульваре Дружбы Народов, улице Гринченко, бульваре Леси Украинки, улице Коновальца, Саперно-Слободской, проспекте Валерия Лобановского, проспекте Победы.

Кроме того, движение утруднено на Большой окружной, улице Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской, Набережном шоссе, Владимирской, Крещатике, бульваре Тараса Шевченко, улице Басейной, Мечникова.

Также на левом берегу пробки образовались на улице Раисы Окипной, частично на улице Сверстюка, Днепровской набережной, Дарницком шоссе и Харьковском шоссе.

Кроме того, проблемы с движением наблюдаются на Северном мосту и мосту Метро.

Напомним, в Киеве запретят движение на проспекте Победы. Проспект будет перекрыт с 22:00 12 октября до 5:00 14 октября.

Как писало РБК-Украина, до конца октября на эстакаде Южного моста будет ограничено движение автомобильного транспорта в сторону левого берега. Ограничение движения вызвано проведением замены деформационного шва.