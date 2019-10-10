ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Киев сковали пробки: карта

Новости » Происшествия    10.10.2019 - 17:58
Киев сковали пробки: карта
Фото: пробки в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проблемы с движением наблюдаются на Северном мосту и мосту Метро

В Киеве в четверг, 10 октября, образовались многочисленные пробки на обоих берегах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google maps.

В частности, на правом берегу движение затруднено на бульваре Дружбы Народов, улице Гринченко, бульваре Леси Украинки, улице Коновальца, Саперно-Слободской, проспекте Валерия Лобановского, проспекте Победы.

Кроме того, движение утруднено на Большой окружной, улице Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской, Набережном шоссе, Владимирской, Крещатике, бульваре Тараса Шевченко, улице Басейной, Мечникова.

Киев сковали пробки: карта

Также на левом берегу пробки образовались на улице Раисы Окипной, частично на улице Сверстюка, Днепровской набережной, Дарницком шоссе и Харьковском шоссе.

Киев сковали пробки: карта

Кроме того, проблемы с движением наблюдаются на Северном мосту и мосту Метро.

Напомним, в Киеве запретят движение на проспекте Победы. Проспект будет перекрыт с 22:00 12 октября до 5:00 14 октября.

Как писало РБК-Украина, до конца октября на эстакаде Южного моста будет ограничено движение автомобильного транспорта в сторону левого берега. Ограничение движения вызвано проведением замены деформационного шва.

В Киеве общественный транспорт изменит график из-за строительства Шулявского моста В центре Киева ограничат движение в связи с футбольным матчем
Новости Украины Киевпробки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь