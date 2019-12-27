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Центр Киева сковали пробки: карта

Новости » Общество     27.12.2019 - 13:58
Центр Киева сковали пробки: карта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Значительные пробки на Подоле и центральных улицах

В пятницу, 27 декабря, в Киеве образовались значительные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу затруднено движение транспорта на улице Новоконстантиновская, возле станции метро "Почайна", на проспекте Степана Бандеры, улице Набережно-Рыбальская, улице Набережно-Крещатицкая. Значительные пробки на Подоле, возле станции метро "Лукьяновская", на бульваре Шевченко, проспекте Победы.

Пробки зафиксированы возле станций метро "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Золотые ворота", "Кловская", "Дворец Спорта". Также затруднено движение транспорта на бульваре Леси Украинки, улице Грушевского, возле станции метро "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Университет".

Центр Киева сковали пробки: карта

Фото: пробки на правом берегу (скриншот Google Maps)

Пробки образовались на Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, Воздухофлотском проспекте, на Большой Окружной дороге. Впрочем движение транспорта на всех киевских мостах свободное.

На левом берегу значительные пробки на проспекте Бажана, в частности возле станций метро "Бориспольская", "Вырлица", "Харьковская", "Позняки".

Центр Киева сковали пробки: картаФото: пробки на левом берегу (скриншот Google Maps)

Напомним, в центре Киева в новогоднюю ночь запретят движение автотранспорта. 31 декабря и 1 января запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до переулка Рыльского).

Центр Киева перекрыт: карта пробок ДТП и пробки сковали центр Киева: карта
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