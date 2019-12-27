Центр Києва скували пробки: карта

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Значні пробки на Подолі та центральних вулицях

У п'ятницю, 27 грудня, у Києві утворились значні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі ускладнений рух транспорту на вулиці Новокостянтинівська, біля станції метро "Почайна", на проспекті Степана Бандери, вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Набережно-Хрещатицька. Значні пробки на Подолі, біля станції метро "Лук'янівська", на бульварі Тараса Шевченка, проспекті Перемоги.

Пробки зафіксовані біля станцій метро "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Золоті ворота", "Кловська", "Палац Спорту". Також ускладнений рух транспорту на бульварі Лесі Українки, вулиці Грушевського, біля станці метро "Площа Льва Толстого", "Олімпійська", "Університет".

Фото: пробки на правому березі (скріншот Google Maps)

Пробки утворились на Голосіївському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, Повітрофлотському проспекті, на Великій Окружній дорозі. Втім рух транспорту на всіх київських мостах вільний.

На лівому березі значні пробки на проспекті Миколи Бажана, зокрема біля станцій метро "Бориспільська", "Вирлиця", "Харківська", "Позняки".

Фото: пробки на лівому березі (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, у центрі Києва у новорічну ніч заборонять рух автотранспорту. 31 грудня та 1 січня заборонять рух транспорту вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до провулка Рильського).