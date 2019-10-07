Киев сковали пробки

В понедельник, 7 октября, в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google.

Правый берег

Масштабные пробки зафиксированы на проспекте Победы от станции метро "Академгородок" до "Шулявская". Затруднено движение транспорта на проспекте Леся Курбаса, проспекте Комарова, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте.

Фото: пробки на правом берегу (скриншот Google Maps)

Пробки зафиксированы на улице Богатырская, улице Елены Телиги, улице Дегтяревская, улице Сечевых Стрельцов, частично на Подоле. В центре столицы сильных пробок нет.

Затруднено движение транспорта на Северном, Южном, Дарницком мостах и мосту Патона.

Левый берег

Со стороны мостов затруднено движение транспорта на проспекте Соборности, проспекте Николая Бажана, Дарницком и Баварском проспектах. Кроме того, пробки образовались возле станций метро "Левобережная", "Бориспольская", "Осокорки", "Позняки", "Славутич".

Фото: пробки на левом берегу (скриншот Google Maps)

Напомним, погода в понедельник, 7 октября, будет прохладной, в южных областях возможны дожди. В столице сегодня ожидается сухая и преимущественно облачная погода. Днем в Киеве будет прохладно, температура будет держаться в пределах +7...+9 градусов.