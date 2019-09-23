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Киев сковали пробки

Новости » Общество    23.09.2019 - 08:46
Киев сковали пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки в Киеве образовались на правом берегу и в центре

В понедельник, 23 сентября, в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу столицы затруднено движение транспорта на проспекте Победы, рядом станций метро "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Берестейская", "Нивки", "Шулявская", "Политехнический институт". Пробки образовались на Большой Окружной дороге, проспекте Леся Курбаса, проспекте Валерия Лобановского, улице Николая Гринченко, Голосеевском проспекте.

Киев сковали пробкиФото: пробки на правом берегу столицы (скриншот Google Maps)

Пробки зафиксированы на улице Сечевых Стрельцов, улице Михаила Грушевского, улице Набережно-Рыбальская, улице Вячеслава Черновола, Владимирском спуске. Набережном шоссе, улице Семена Скляренко, улице Богатырская.

Затруднено движение транспорта на четырех мостах, а именно на Северном и Южном мостах, Дарницком и моста Патона.

На левом берегу пробки образовались на проспекте Генерала Ватутина, Броварском проспекте, рядом станции метро "Левобережная", проспекте Соборности, Дарницком шоссе, проспекте Бажана, рядом станции метро "Бориспольская".

Киев сковали пробки

Фото: пробки на левом берегу столицы (скриншот Google Maps)

Напомним, синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине. Сегодня на севере левого берега Украины ожидаются заморозки от 0 до -3.

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