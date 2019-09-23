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Київ скували пробки

Новини » Суспільство    23.09.2019 - 08:46
Київ скували пробки
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Пробки у Києві утворились на правому березі та в центрі

У понеділок, 23 вересня, у Києві утворились численні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі столиці ускладнений рух транспорту на проспекті Перемоги, поряд станцій метро "Академмістечко", "Житомирська", "Святошин", "Берестейська", "Нивки", "Шулявська", "Політехнічних інститут". Пробки утворились на Великій Окружній дорозі, проспекті Леся Курбаса, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Миколи Грінченка, Голосіївському проспекті.

Київ скували пробкиФото: пробки на правому березі столиці (скріншот Google Maps)

Пробки зафіксовані на вулиці Січових Стрільців, вулиці Михайла Грушевського, вулиці Набережно-Рибальська, вулиці В'ячеслава Чорновола, Володимирському узвозі. Набережному шосе, вулиці Семена Скляренка, вулиці Богатирська.

Ускладнений рух транспорту на чотирьох мостах, а саме на Північному та Південному мостах, Дарницькому та мосту Патона.

На лівому березі пробки утворились на проспекті Генерала Ватутіна, Броварському проспекті, поряд станції метро "Лівобережна", проспекті Соборності, Дарницькому шосе, проспекті Миколи Бажана, поряд станції метро "Бориспільська".

Київ скували пробки

Фото: пробки на лівому березі столиці (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, синоптики попередили про погіршення погоди в Україні. Сьогодні на півночі лівого берегу України очікуються заморозки від 0 до -3.

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