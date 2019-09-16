Киев сковали пробки

В понедельник, 16 сентября, в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

Пробки на правом берегу

Масштабные пробки образовались на проспекте Победы, возле станций метро "Житомирская", "Святошин", "Нивки", "Берестейская", также затруднено движение транспорта на проспекте Леся Курбаса, проспекте Космонавта Комарова, Большой Окружной дороге и Воздухофлотском проспекте.

Фото: пробки на правом берегу (скриншот Google Maps)

Зафиксированы пробки на Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, возле станций метро "Ипподром", "Выставочный центр",на улице Николая Бойчука, Надднепрянском шоссе, улице Жилянской. Затруднено движение транспорта в центре Киева, а именно на Владимирском спуске, улице Михаила Грушевского, улице Набережно-Луговой и улице Набережно-Рыбацкая.

Также пробки на трех мостах: Северном, Дарницком и Патона.

Пробки на левом берегу

Пробки образовались на проспекте Николая Бажана, возле станций метро "Осокроки", "Позняки", на Дарницком шоссе и проспекте Соборности, также возле станции метро "Левобережная".

Фото: пробки на левом берегу (скриншот Google Maps)

Напомним, сегодня, 15 сентября, в связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский" в Киеве возможные ограничения в работе метрополитена.