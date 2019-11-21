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Киев сковали многочисленные пробки: карта

Новости » Общество     21.11.2019 - 08:19
Киев сковали многочисленные пробки: карта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение затруднено на обеих берегах столицы

На дорогах Киева утром 21 ноября образовались многочисленные пробки, затруднение движения наблюдается на обоих берегах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу пробки образовались на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, улице Народного ополчения, проспекте Леся Курбаса, Большой Окружной дороге, Голосеевском проспекте, Наднепровском шоссе, Набережном шоссе, проспекте Героев Сталинграда, бульваре Шевченко, улице Щусева, улице Юрия Ильенко, улице Елены Телиги улице Семена Скляренко, улице Богатырской, улице Полярной, улице Маршала Гречко и улице Стеценко.

Также движение затруднено на Южном, Дарницком, Северном мостах, мосту Патона и мосту Метро.

Киев сковали многочисленные пробки: карта

На левом берегу пробки наблюдаются на улице Центральной, проспекте Бажана, Харьковском шоссе, Дарницком шоссе, проспекте Соборности, Броварском проспекте и бульваре Перова.

Киев сковали многочисленные пробки: карта

Напомним, в столице с 7 ноября ограничили въезд грузовиков массой более 4,5 тонн. Движение грузовых автомобилей по дорогам Киева запрещено в часы пик с 7 до 10 утра и вечером с 17:00 до 20:00.

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